News

Christoper Nolans "Dunkirk" & "Prestige - Meister der Magie" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Warner veröffentlicht "Dunkirk" und "Prestige - Meister der Magie" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden Christopher Nolan-Filme erscheinen am 26.03.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.