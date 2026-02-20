News
Christoper Nolans "Dunkirk" & "Prestige - Meister der Magie" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
20.02.2026 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Dunkirk" und "Prestige - Meister der Magie" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Die beiden Christopher Nolan-Filme erscheinen am 26.03.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
- Dunkirk - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Prestige - Meister der Magie - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Prestige - Meister der Magie [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Prestige - Meister der Magie [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.