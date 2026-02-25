News
"Gratis-Lieferung für TVs & Großgeräte" bei Media Markt & SATURN
25.02.2026 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Der Media Markt und SATURN bieten für kurze Zeit den Gratis-Versand von Fernsehern und Großgeräten an. Kunden der Treueprogramme erhalten für einzelne Geräte auch eine 90 Minuten-Lieferung via Uber ohne Aufpreis:
- "Lieferaktion" bei MediaMarkt.de (bis 09.03.)
- "Lieferaktion" bei SATURN.de (bis 09.03.)
weitere Angebote:
