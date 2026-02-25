News

KEF startet Vorführ-Aktion mit Streaming-Bonus im Fachhandel

Bildquelle: KEF

Wer zwischen dem 24. Februar und 31. März 2026 eine persönliche Produktvorführung bei einem autorisierten KEF-Fachhändler bucht, profitiert von einer befristeten Promo-Aktion. Im Anschluss an die KEF-Demo erhält man eine Belohnung in Form eines digitalen Bonusangebots und kann zwischen zwei Gratismonaten des HiRes-Streamingdienstes Qobuz oder drei Monaten kostenfreien Zugang zur Streamingplattform MUBI wählen.

Alle Infos zur Aktion hier:

KEF möchte mit der Aktion das Hörerlebnis im Fachhandel in den Mittelpunkt rücken und Interessierten die Möglichkeit geben, Lautsprecherlösungen im direkten Vergleich vor Ort zu erleben. Die Teilnahme ist nur im genannten Aktionszeitraum möglich und an eine Vorführung bei einem teilnehmenden Fachhändler gebunden.

Den KEF-Fachhändler in der Nähe findet man hier:

