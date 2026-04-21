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Disney Channel startet auch bei Disney+

Disney+ erweitert das Streaming-Angebot um den Disney Channel. Der bereits via Satellit und Kabel frei empfangbare TV-Sender soll im Mai auch als Live-Stream bei Disney+ starten. Die Aufschaltung des Disney Channels bei Disney+ will Disney nicht als Anfang vom Abschied aus dem klassischen Fernsehen verstehen. So betont man explizit, dass der Disney Channel auch zukünftig über Satellit, Kabel und Live-Streaming-Plattformen frei empfangbar bleiben soll.

Für das Programm kündigt Disney außerdem einige Änderungen an. So sollen auch die Sitcoms "How I Met Your Mother" sowie "Scrubs – Die Anfänger" bald auf dem Disney Channel gezeigt werden.

www.disneyplus.com

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