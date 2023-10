News

"Peeping Tom - Augen der Angst" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Peeping Tom - Augen der Angst" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller von Michael Powell aus dem Jahr 1960 erscheint am 25.01.2024 als "Collector's Edition" auf Ultra HD Blu-ray und als 4K-remasterte Blu-ray Disc.

Präsentiert wird der Film mit deutschem und englischem PCM Mono-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. ein Gespräch mit Christopher Frayling, das Featurette "Take me to your Cinema: Das Vermächtnis von Peeping Tom" und ein Booklet dabei.

Bereits am 16.11.2023 erscheint von StudioCanal außerdem "Santa Claus - Der Film" auf Ultra HD Blu-ray.

