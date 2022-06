News

"Peacemaker": Die "The Suicide Squad" Spin Off-Serie läuft in Deutschland bei RTL+

Das Geheimnis um den deutschen Anbieter von "Peacemaker" ist gelüftet: Die für den Streaming-Dienst HBO Max produzierte "The Suicide Squad" Spin-Off-Serie soll in Deutschland bei RTL+ zu sehen sein. Das hat RTL in dieser Woche bestätigt. Ein genauer Starttermin wurde aber bislang noch nicht mitgeteilt.

In den USA und weiteren Ländern ist "Peacemaker" seit dem 13. Januar 2022 beim Streaming-Dienst HBO Max verfügbar. Die zweite Staffel von "The Peacemaker" ist bereits in Planung.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.