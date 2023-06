News

Paramount+ stellt "Star Trek: Prodigy" und weitere Serien ein

Paramount+ stellt in den USA die Produktion von "Star Trek: Prodigy" und weiterer Serien wie "Grease: Rise of the Pink Ladies", "Queen of the Universe" und "The Game" ein. Da Paramount diese Serien steuerlich abschreiben will, werden Sie auch aus dem Angebot von Paramount+ komplett verschwinden. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der für diese Woche geplanten Zusammenführung von Paramount+ mit den Inhalten von Showtime, die hierzulande bereits von Anfang an in das Angebot von Paramount+ integriert waren.

Zumindest für "Star Trek: Prodigy" sollen aber die Arbeiten an der geplanten zweiten Staffel noch beendet werden, damit diese zusammen mit der ersten Staffel an einen anderen Anbieter verkauft werden kann. Die anderen aktuellen "Star Trek"-Serien "Star Trek: Strange New Worlds", "Star Trek: Lower Decks", "Star Trek: Discovery" sind von den Streichungen nicht betroffen und neben "Star Trek: Starfleet Academy" ist auch ein neuer "Star Trek: Section 31"-Film weiterhin in Planung.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.