News

BBC-Doku "Frozen Planet II" im September auf Blu-ray Disc

Polyband veröffentlicht "Frozen Planet - Eisige Welten II" im November auf Blu-ray Disc & DVD.

Die BBC-Doku-Serie der Produzenten von "Unser blauer Planet II" und "Planet Erde II" wird am 29.09.2023 als "exklusive Home-Entertainment-Fassung" mit der ungekürzten Serie in der original BBC-Schnittfassung auf Blu-ray Disc veröffentlicht und enthält neben der deutschen Tonspur auch die englische Originalversion mit David Attenborough - jeweils in DTS HD 5.1.

Als Bonus-Material sind ein Begleit-Booklet und ein 50 Minuten Making-of mit deutschen Untertiteln dabei.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.