Paramount: Neue Details zur "Star Trek: Der Film - Director's Edition" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Star Trek: Der Film" am 08.09.2022 als "Director's Edition" auf Ultra HD Blu-ray und hat jetzt genauere Details zur Ausstattung inklusive der weiteren "Star Trek"-Filme bekannt gegeben, die zeitgleich auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Die "Director's Edition" von "Star Trek: Der Film" wird als einfache Ultra HD Blu-ray inklusive englischem Dolby Atmos-Mix und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton sowie als "The Complete Adventure"-Set veröffentlicht, bei dem zusätzlich die Ultra HD Blu-ray mit der Kinofassung, beide Versionen auf Blu-ray Disc, ein Hardcover-Book mit Schuber inklusive Poster, ein 16- seitiges Booklet, Stickersheet, 4 Artcards und 4 Computer-Sticker dabei sind. In der deutschen Ausgabe fehlt die zusätzlich fürs US-Fernsehen produzierte "Special Longer Version" auf Ultra HD Blu-ray.

Die ersten vier "Star Trek"-Kinofilme wurden bereits 2021 in der "Star Trek I-IV 4 Movie Collection" auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht während "Star Trek V: Am Rande des Universums" und "Star Trek VI: Das unentdeckte Land" jetzt erstmals auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Der sechste Teil enthält auch den "Director's Cut". Der englische Originalton wird in Dolby TrueHD 5.1 und die deutsche Synchro in Dolby Digital 5.1 präsentiert.

Alle sechs "Star Trek"-Filme erscheinen parallel zu den Ultra HD Blu-rays auch als remasterte Blu-ray Disc-Neuauflagen.

Star Trek - Der Film Director's Edition Bonus-Material



Audiokommentar von David C. Fein, Mike Matessino und Daren Dochterman

Audiokommentar von Robert Wise, Douglas Trumbull, John Dykstra, Jerry Goldsmith und Stephen Collins

Textkommentar von Michael und Denise Okuda

Bonus Blu-ray

Das menschliche Abenteuer:

Das menschliche Abenteuer

Vorbereitung auf die Zukunft

Eine weise Entscheidung

Umrüstung der Enterprise

Große Töne

V’ger

Die Rückkehr zu Morgen

Eine großartige Titelmelodie

Die großartige Vision

Ilia & Decker im Maschinenraum

Sicherheitsschutz

Drei Opfer

Kostümtests

Die Computergrafik

Das Star Trek Universum:

Phase II: Die verlorene Enterprise

Eine mutige neue Enterprise

Neugestaltung der Zukunft

Eine lange Reise: das Drehbuch zum ersten Film

Eine spezielle Star Trek Wiedervereinigung

Akademie der Sternenflotte-Scisec Briefing 001: Das Geheimnis hinter V’ger

Die neue Grenze: Die Wiederbelebung von Star Trek

Die Jungfernfahrt: Die Verfilmung von Star Trek

Vulkanier

Abflug der Enterprise

V’ger enthüllt

Entfernte Sequenzen

Outtakes/ Speicherwand

Vulkan und die Sternenflotte

Angriff auf die Enterprise

Wolkenreise

Flug der V’ger

Der Gang über den Flügel

Sulu and Ilia 1

Sulu and Ilia 2

Kirk’s Quarters

Officer’s Lounge

Attack on the Enterprise

Intruder Transmission

A huge vessel

Kirk follows Spock

Ilia’s Quarters 1

Ilia’s Quarters 2

Its creator is a machine

