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"Panda Plan" mit Jackie Chan erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Splendid veröffentlicht "Panda Plan" (Xiong mao ji hua) auf Blu-ray Disc. Die neue Action-Komödie mit Jackie Chan, der die Entführung eines Panda-Babys durch Auftrags-Gangster verhindern muss, erscheint am 28.03.2025 mit deutschem und kantonesischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

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