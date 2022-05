Panasonic gibt OLED und LCD TV Line Up für 2022 bekannt

News

Bildquelle: Panasonic

Panasonic hat Informationen zum TV-Sortiment 2022 bekanntgegeben, dass sowohl OLED- als auch LED-LCD-TVs in den Bildschirmgrößen von 42 bis 77 Zoll umfasst.

Neben dem bereits bekannten LZW2004 kommen neu der LZW1004 in 55" und 65" sowie der LZW984 in 42", 48", 55" und 65" - die große 77"-Bilddiagonale bleibt also dem Flaggschiff-OLED vorbehalten.

Fortschritte soll es gegenüber 2022 bei der Spitzenhelligkeit in den Modi "True Cinema", "Cinema", "Filmmaker Mode" und "Professional" geben, außerdem wurde das Farbvolumen für Blautöne verbessert. Alle OLED-Modelle sind außerdem mit dem "Netflix Adaptive Calibrated Mode" ausgestattet.

Die neue Core LED-Serie soll ebenfalls mehr Helligkeit bieten. Hier sind die Serien LXW944 (75”, 65”, 55”, 49”, 43”) und LXW834 (75”, 65”, 55”, 50”, 43”) zu nennen. In der größeren Serie arbeitet mit dem HCX Processor Pro AI der identische Chip wie in den OLED-Modellen, im HXW834 kommt der HCX Prozessor zum Einsatz.

Der LXW944 setzt durchweg auf das HDR Cinema Display Pro. Beim LXW834 wird hier zwischen den Bildschirmen in 75", 65" und 55" mit HDR Cinema Display und dem 43"-Gerät mit Bright Panel Plus unterschieden.

Alle Modelle sind mit My Home Screen 7.0 ausgestattet, ab dem LXW944 gibt es den Penta-Tuner und wer sich für einen OLED-TV entscheidet, darf sich über Dolby Atmos-Support freuen.

Insbesondere die OLED-Fernseher und der LXW944 bringen auch Optimierungen im Gaming-Bereich mit. Dazu zählen natürlich HDMI 2.1 und die damit verbundenen Features wie VRR und ALLM. Das neue Game Control Board sammelt alle gaming-relevanten Einstellungen und Informationen und fasst dies als Overlay zusammen, um während des Zockens das Spiel nicht verlassen zu müssen.

Latenz und Eingangsverzögerung wurde auch im 60 Hz-Modus, insbesondere bei den OLEDs, laut Hersteller erheblich verbessert. Hier gibt es auch AMD FreeSync Premium Support. Auch die Modelle der LXW944-Serie bieten diesen und sind mit einem schnellen 120 Hz-Panel versehen.

