Panaosonic stellt neue Android-TV-Serien LXW704 und LSW504 vor

Panasonic erweitert sein Android-TV-Programm um die LXW704 und LSW504-Serie. Während die LXW704-Serie Inhalte in Ultra HD Auflösung und HDR darstellen kann, handelt es sich bei der LSW504-Serie um Full-HD bzw. HD-Modelle.

Dank des Android Betriebssystems und Google Play kann auf die beliebtesten Mediatheken zugreifen werden wie z.B. Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube (Abonnement für Streaming-Service und Internet erforderlich). Für ein präzises Klangbild soll das integrierte Surround-Sound Klangsystem sorgen.

Die Modelle der LSW504-Serie sind in schwarzer (LSW504) und silberfarbener Version (LSW504S) in Bildschirmgrößen von 24“, 32“ und 43“ erhältlich. Alle neuen 4K-LED-TVs (LXW704) werden als schwarze Version in den Größen 43“, 50“, 55“, 65“ und 75“ angeboten.

Zusätzlich sorgen eingebaute Triple Tuner in den beiden neuen Serien, dass diese TV-Geräte für jede Art des TV-Empfangs gerüstet sind.

Die LXW704-Modelle verfügen über ein HDR Bright Panel. Die Bright Panels in der LSW504-Serie sorgen dafür, dass die Zuschauer das Geschehen unabhängig von den Lichtverhältnissen in perfekter Helligkeit erleben können.

Die 4K Colour Engine (nur LXW704) ist ein spezieller Bildverarbeitungsprozessor, der Inhalte wie 4K Ultra HD Fernsehsendungen, Filme und Spiele realistisch zum Leben erwecken soll. In den Modellen der LSW504-Serie sorgt die HD Colour Engine für eine natürliche Farbdarstellung auf dem TV-Bildschirm.

Mit Chromecast können Inhalte von einem Smartphone oder Tablet-PC auf den Bildschirm des Fernsehers gestreamt werden. Durch die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung können die LXW704- und LSW504-Fernseher ganz einfach mit der Stimme gesteuert werden.

Neben HDMI-Eingängen inklusive ARC-Unterstützung gehören zwei seitliche USB-Buchsen zum Abspielen von Multimedia-Inhalten via Speichermedien zur Ausstattung - bei den Modellen der LXW704-Serie im USB 3.0 Standard. Via Bluetooth Audio Link lassen sich auch kabellose Lautsprecher oder Kopfhörer mit dem Fernsehgerät verbinden.

Preise sowie die Verfügbarkeit der neuen Android TV-Serien von Panasonic liegen noch nicht vor.

