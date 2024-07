News

Orson Welles-Klassiker "Der Dritte Man" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Der dritte Mann" (The Third Man) im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller-Klassiker von Carol Reed aus dem Jahr 1949 mit Orson Welles erscheint am 24.10.2024 als "75th Anniversary Edition" auf Ultra HD Blu-ray. Die 4K-Edition wird mit deutschem und englischem DTS HD Mono-Ton ausgestattet sein.

Bereits die früheren Veröffentlichungen boten umfangreiches Bonus-Material welches auf der neuen Ultra HD Blu-ray zu finden sein dürfte.

