Sony: PlayStation 5 bekommt 3D Audio-Profile (Update)

Sony veröffentlicht ein Update für die PlayStation 5 mit neuen Funktionen. So können auf der PS5-Konsole zukünftig personalisierte 3D-Audioprofile erstellt werden. Dazu werden mit 3D-Audio-kompatiblen Kopfhörern oder Ohrhörern, wie z. B. dem PULSE Elite Wireless-Headset oder den PULSE Explore Wireless-Ohrhörern verschiedene Soundqualitättests durchgeführt und daraus individuell für die Charakteristik des Gehörs des jeweiligen Nutzers ein Audioprofil erstellt. Pro Benutzer lässt sich ein Audioprofil auf der PS5 abspeichern. Die Erstellung der 3D-Audioprofile kann auf der PS5-Konsole unter [Einstellungen] > [Sound] > [3D-Audio (Kopfhörer)] gestartet werden.

Neben den 3D Audio-Profilen lässt sich nach dem Update auch Remote Play für einzelne Benutzer aktivieren. Darüber hinaus wird mit der neuen Software für PS5 Beta-Teilnehmer mit PS5 slim das adaptive Laden der Controller ermöglicht.

Zunächst ist der Beta-Zugang auf eingeladene Teilnehmer in ausgewählten Ländern beschränkt, die eine E-Mail-Einladung erhalten.

Update: Sony beginnt jetzt mit dem Rollout der 3D Audio-Profile für alle PlayStation 5-Nutzer. Die neue Systemsoftware 24.06-10.00.00 beinhaltet auch einen "Willkommen-Hub", der aber zunächst nur einzelnen Benutzern zur Verfügung gestellt wird und erst im Verlauf von 1 bis 2 Monaten auf allen Konsolen erscheinen soll.

