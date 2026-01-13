"Operation: Kabul" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
13.01.2026 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "Operation: Kabul" (13 jours, 13 nuits) im März auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der französische Action-Thriller von Martin Bourboulon (Die drei Musketiere) über eine Evakuierungs-Aktion während der Machtübernahme der Taliban 2021 erscheint am 19.03.2026 fürs Heimkino.
Alle Blu-ray-Varianten werden mit DTS HD MA-Mehrkanalton für die Originalfassung und deutsche Synchro ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Making of und Trailer geplant.
