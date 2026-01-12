News

"Song Sung Blue" erscheint auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Song Sung Blue" auf Blu-ray Disc. Das Musik-Drama mit Kate Hudson und Hugh Jackman über eine Neil-Diamond-Tribute-Band läuft seit dem 08.01.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Verlauf des Frühjahrs auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar mit Regisseur Craig Brewer und ungeschnittene Auftritte geplant.

