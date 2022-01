News

Offiziell: "The Green Mile" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "The Green Mile" im kommenden Frühjahr auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Der ebenso wie "Die Verurteilten" auf einer Stephen King-Erzählung basierende Frank Darabont-Klassiker aus dem Jahr 1999 soll laut Warner am 24.03.2022 erstmals auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Die Erstauflage erscheint zunächst als limitiertes Steelbook als "Unique Collector's Edition" mit 32-seitigem Booklet, doppelseitigem Poster und mehreren "Art Cards".

Bereits erhältlich:

