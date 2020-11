News

Offiziell: "Der Prinz aus Zamunda 2" exklusiv bei Amazon Prime Video

Paramount hat die Rechte an "Der Prinz aus Zamunda 2" (Coming 2 America) an Amazon verkauft. Die Fortsetzung der Komödie mit Eddie Murphy soll ab dem 5. März 2021 weltweit in über 240 Ländern und Territorien bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Offizielle Synopsis:

Prinz Akeem (Eddie Murphy), mittlerweile König von Zamunda, kehrt mit seinem Vertrauten Semmi (Arsenio Hall) zurück, um sich auf ein völlig neues, urkomisches Abenteuer einzulassen, das sie rund um den Globus führt, vom üppigen und königlichen Land Zamunda bis in den New Yorker Bezirk Queens – da wo alles begann! Ebenfalls zurück kehren die beliebten Charaktere aus der Der Prinz aus Zamunda-Originalbesetzung, darunter König Jaffe Joffer (James Earl Jones), Königin Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) und die kunterbunte Barbershop-Crew. Zu diesem mit Stars gespickten Ensemble gehören Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler,Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha und Teyana Taylor, die die Fortsetzung von Der Prinz aus Zamunda zur meist erwarteten Komödie des Jahres machen.

Universal veröffentlicht den ersten "Der Prinz aus Zamunda"-Film am 03.12.2020 neben "Beverly Hills Cop" auf Ultra HD Blu-ray. Die Erstauflage wird als Steelbook erhältlich sein. Zeitgleich erscheinen auch die Eddie Murphy-Filme "Auf der Suche nach dem Goldenen Kind" und "Vampire in Brookly" auf Blu-ray Disc.

