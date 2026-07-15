McIntosh MX124 AC - 15.4-Kanal-High-End-A/V-Prozessor mit Dirac Live und 8K-HDMI
Bildquelle: McIntosh
Mit dem MX124 AC präsentiert McIntosh die neue Generation seiner High-End-A/V-Prozessoren. Der Nachfolger des MX123 verarbeitet bis zu 15.4 Audiokanäle, bietet Dirac Live inklusive Bass Control bereits ab Werk und unterstützt moderne 8K- sowie 4K/120-Hz-Videoquellen. Der Verkaufspreis liegt bei 19.500 Euro.
Das Wichtigste in Kürze
- Nachfolger des McIntosh MX123
- Signalverarbeitung für bis zu 15.4 Kanäle
- Bis zu 13.4 Kanäle über symmetrische XLR-Ausgänge
- Dirac Live Room Correction inklusive
- Dirac Live Bass Control inklusive
- Zusätzlich Audyssey MultEQ XT32
- HDMI 2.1 mit 8K/60 und 4K/120
- Neue 32-Bit-DACs
- AirPlay, Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect
- Roon Ready
- Bidirektionales Bluetooth
- Phono-Eingang
- Preis: 19.500 Euro
15.4 Kanäle für immersives Heimkino
Der MX124 AC richtet sich an anspruchsvolle Heimkino-Installationen mit umfangreichen Lautsprecherkonfigurationen. Die interne Signalverarbeitung unterstützt bis zu 15.4 Kanäle, während 13.4 Kanäle über symmetrische XLR-Ausgänge bereitgestellt werden.
Dadurch eignet sich der Prozessor für komplexe Dolby-Atmos- und DTS:X-Setups sowie Auro-3D-Konfigurationen mit mehreren Height- und Deckenlautsprechern sowie mehreren Subwoofern.
Dirac Live und Audyssey ab Werk
Detailansicht vorne links
Ein zentrales Upgrade gegenüber dem Vorgänger ist die erweiterte Raumkorrektur.
Bereits im Lieferumfang enthalten sind:
- Dirac Live Room Correction
- Dirac Live Bass Control
Insbesondere bei Systemen mit mehreren Subwoofern ermöglicht Dirac Live Bass Control eine präzisere Abstimmung des Tieftonbereichs über den gesamten Hörraum.
Audyssey bleibt zusätzlich verfügbar und eignet sich für eine schnelle und komfortable Grundeinrichtung.
Neue 32-Bit-DACs
Für die digitale Audioverarbeitung setzt McIntosh auf neue 32-Bit-Digital-Analog-Wandler. Sie sollen eine besonders detailreiche, dynamische und natürliche Wiedergabe ermöglichen – sowohl bei Mehrkanal-Filmsound als auch bei Stereo-Musik.
HDMI mit 8K und 4K/120
Rückseite des neuen McIntosh MX124 AC
Die HDMI-Plattform unterstützt aktuelle und zukünftige Videoquellen mit:
- 8K mit einer Bildwiederholrate von bis zu 60 Hz
- 4K mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz
Damit ist der MX124 AC für moderne Streaming-Geräte, UHD-Player, Gaming-PCs und aktuelle Spielekonsolen vorbereitet.
Streaming und Multiroom
Der Prozessor integriert zahlreiche Streaming-Funktionen:
- Apple AirPlay
- Qobuz Connect
- Spotify Connect
- TIDAL Connect
- Roon Ready
Zusätzlich unterstützt der MX124 AC bidirektionales Bluetooth. Musik kann also nicht nur an den Prozessor übertragen, sondern auch vom Prozessor an kompatible Bluetooth-Kopfhörer gesendet werden.
Ansicht der Geräte-Front mit aktivierter Beleuchtung und Display
Auch für Vinyl geeignet
Trotz seiner umfangreichen digitalen Ausstattung verfügt der MX124 AC über einen analogen Phono-Eingang. Dadurch lässt sich ein Plattenspieler direkt in das Heimkino- und Musiksystem integrieren.
Technische Daten
- Produkttyp: High-End-A/V-Prozessor
- Signalverarbeitung: bis 15.4 Kanäle
- Ausgänge: bis 13.4 symmetrische XLR-Kanäle
- Raumkorrektur: Dirac Live + Audyssey
- Dirac Live Bass Control: inklusive
- HDMI: 8K/60, 4K/120
- DACs: neue 32-Bit-Wandler
- Streaming: AirPlay, Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect
- Roon Ready: ja
- Bluetooth: bidirektional
- Phono-Eingang: ja
- Nachfolger von: MX123
Preis und Verfügbarkeit
Der McIntosh MX124 AC ist ab sofort bestellbar.
- Unverbindliche Preisempfehlung: 19.500 Euro
McIntosh MX124 AC
Rückseite mit Anschlüssen