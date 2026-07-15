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McIntosh MX124 AC - 15.4-Kanal-High-End-A/V-Prozessor mit Dirac Live und 8K-HDMI

Bildquelle: McIntosh

Mit dem MX124 AC präsentiert McIntosh die neue Generation seiner High-End-A/V-Prozessoren. Der Nachfolger des MX123 verarbeitet bis zu 15.4 Audiokanäle, bietet Dirac Live inklusive Bass Control bereits ab Werk und unterstützt moderne 8K- sowie 4K/120-Hz-Videoquellen. Der Verkaufspreis liegt bei 19.500 Euro.

Das Wichtigste in Kürze

Nachfolger des McIntosh MX123

Signalverarbeitung für bis zu 15.4 Kanäle

Bis zu 13.4 Kanäle über symmetrische XLR-Ausgänge

Dirac Live Room Correction inklusive

Dirac Live Bass Control inklusive

Zusätzlich Audyssey MultEQ XT32

HDMI 2.1 mit 8K/60 und 4K/120

Neue 32-Bit-DACs

AirPlay, Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect

Roon Ready

Bidirektionales Bluetooth

Phono-Eingang

Preis: 19.500 Euro

15.4 Kanäle für immersives Heimkino

Der MX124 AC richtet sich an anspruchsvolle Heimkino-Installationen mit umfangreichen Lautsprecherkonfigurationen. Die interne Signalverarbeitung unterstützt bis zu 15.4 Kanäle, während 13.4 Kanäle über symmetrische XLR-Ausgänge bereitgestellt werden.

Dadurch eignet sich der Prozessor für komplexe Dolby-Atmos- und DTS:X-Setups sowie Auro-3D-Konfigurationen mit mehreren Height- und Deckenlautsprechern sowie mehreren Subwoofern.

Dirac Live und Audyssey ab Werk

Detailansicht vorne links

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Ein zentrales Upgrade gegenüber dem Vorgänger ist die erweiterte Raumkorrektur.

Bereits im Lieferumfang enthalten sind:

Dirac Live Room Correction

Dirac Live Bass Control

Insbesondere bei Systemen mit mehreren Subwoofern ermöglicht Dirac Live Bass Control eine präzisere Abstimmung des Tieftonbereichs über den gesamten Hörraum.

Audyssey bleibt zusätzlich verfügbar und eignet sich für eine schnelle und komfortable Grundeinrichtung.

Neue 32-Bit-DACs

Für die digitale Audioverarbeitung setzt McIntosh auf neue 32-Bit-Digital-Analog-Wandler. Sie sollen eine besonders detailreiche, dynamische und natürliche Wiedergabe ermöglichen – sowohl bei Mehrkanal-Filmsound als auch bei Stereo-Musik.

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HDMI mit 8K und 4K/120

Rückseite des neuen McIntosh MX124 AC

Die HDMI-Plattform unterstützt aktuelle und zukünftige Videoquellen mit:

8K mit einer Bildwiederholrate von bis zu 60 Hz

4K mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz

Damit ist der MX124 AC für moderne Streaming-Geräte, UHD-Player, Gaming-PCs und aktuelle Spielekonsolen vorbereitet.

Streaming und Multiroom

Der Prozessor integriert zahlreiche Streaming-Funktionen:

Apple AirPlay

Qobuz Connect

Spotify Connect

TIDAL Connect

Roon Ready

Zusätzlich unterstützt der MX124 AC bidirektionales Bluetooth. Musik kann also nicht nur an den Prozessor übertragen, sondern auch vom Prozessor an kompatible Bluetooth-Kopfhörer gesendet werden.

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Ansicht der Geräte-Front mit aktivierter Beleuchtung und Display

Auch für Vinyl geeignet

Trotz seiner umfangreichen digitalen Ausstattung verfügt der MX124 AC über einen analogen Phono-Eingang. Dadurch lässt sich ein Plattenspieler direkt in das Heimkino- und Musiksystem integrieren.

Technische Daten

Produkttyp: High-End-A/V-Prozessor

Signalverarbeitung: bis 15.4 Kanäle

Ausgänge: bis 13.4 symmetrische XLR-Kanäle

Raumkorrektur: Dirac Live + Audyssey

Dirac Live Bass Control: inklusive

HDMI: 8K/60, 4K/120

DACs: neue 32-Bit-Wandler

Streaming: AirPlay, Qobuz Connect, Spotify Connect, TIDAL Connect

Roon Ready: ja

Bluetooth: bidirektional

Phono-Eingang: ja

Nachfolger von: MX123

Preis und Verfügbarkeit

Der McIntosh MX124 AC ist ab sofort bestellbar.

Unverbindliche Preisempfehlung: 19.500 Euro

McIntosh MX124 AC

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Rückseite mit Anschlüssen