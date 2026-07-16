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ProSiebenSat.1 startet neuen TV-Sender SAT.2

Die ProSiebenSat.1-Gruppe startet im kommenden Jahr den TV-Sender SAT.2. Der achte Sender nach SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku ist für 2027 geplant und soll ein Programm mit "weiblicher Ausrichtung" für ein Publikum ab 50 Jahren bieten. Zu den Inhalten sollen SAT.1-Programme aus den vergangenen zwei Jahrzehnten mit einem Schwerpunkt auf deutschen Filmen und Serien gehören.

SAT.2 soll neben den klassischen TV-Verbreitungswegen auch auf Joyn und Drittplattformen zu sehen sein. Der genaue Starttermin ist noch offen.