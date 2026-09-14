"Bodyguard von Peking" mit Jet Li erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "Bodyguard von Peking" auf Ultra HD Blu-ray. Der 90er Jahre Martial Arts-Action-Film von Corey Yuen mit Jet Li erscheint am 25.09.2026 mit deutschem und kantonesischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und zeitgleich erstmals auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind zwei Featurettes zu den Martial Arts-Aufnahmen und Stunts geplant.
Update: "Bodyguard von Peking" erscheint neben der einfachen Ausgabe auch als limitiertes 4K-Mediabook.
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Bereits am 28.08.2026 erscheint "Fist Of Legend" auf Ultra HD Blu-ray und auf Blu-ray Disc.