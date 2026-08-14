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Erster deutscher "I Play Rocky"-Trailer online

14.08.2026 Karsten Serck

Leonine hat den ersten deutschen Trailer für "I Play Rocky" veröffentlicht:

Das von den Amazon MGM Studios produzierte Drama über Sylvester Stallones Kampf um die Hauptrolle in "Rocky" mit Anthony Ippolito läuft ab dem 05.11.2026 in den deutschen Kinos.

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