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Erster deutscher "I Play Rocky"-Trailer online
14.08.2026 Karsten Serck
Leonine hat den ersten deutschen Trailer für "I Play Rocky" veröffentlicht:
Das von den Amazon MGM Studios produzierte Drama über Sylvester Stallones Kampf um die Hauptrolle in "Rocky" mit Anthony Ippolito läuft ab dem 05.11.2026 in den deutschen Kinos.
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