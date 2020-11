News

"Antebellum" erscheint auch auf 4K Ultra HD Blu-ray

Der Blumhouse-Horror-Thriller "Antebellum" erscheint auch auf Ultra HD Blu-ray. Diese soll laut Angaben von jpc am 18.12.2020 parallel zur Blu-ray Disc erscheinen.

Nach dem gestrichenen Kinostart gibt es den Film von Gerard Bush und Christopher Renz derzeit bereits zum Premium-Verleih bei Streaming-Anbietern wie Apple iTunes und Amazon Prime Video in 4K und bei Apple auch inklusive Dolby Atmos-Sound.

Offizielle Informationen zur Ausstattung liegen bislang nur zur Blu-ray Disc vor. Diese wird voraussichtlich mit einem deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet sein.

Aber vielleicht schafft es ja der Dolby Atmos-Mix aus dem Apple iTunes Store doch noch auf die Disc-Versionen.

Antebellum (Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Extras:

Featurette: History in front of us, Featurette: A Hint of Horror, Opening Antebellum, Deleted Scenes, Interviews mit Cast & Crew

