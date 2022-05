News

Nubert zeigt morgen Produkt-Neuheiten im Live-Stream

Bildquelle: Nubert

Nubert veranstaltet am 05. Mai 2022 ein Product Preview unter folgendem Link: https://youtu.be/1ytT9-BwN5k

Da der Hersteller auf der High End 2022 in München nicht vor Ort sein wird, werden im Rahmen der Online-Veranstaltung ausführlich alle neuen Produkte vorgestellt. Dies betrifft Produktneuheiten, die bereits erhältlich sind, aber auch völlig neue, bislang ungesehene Komponenten.

Man darf gespannt sein, was der Böxlebauer aus Schwäbisch Gmünd am Donnerstag, 05. Mai, um 18:30 Uhr auf dem Nubert YouTube-Kanal präsentieren wird. In unserem Special geben wir darauf erste Hinweise!

Die Zuschauer der „Nubert Product Preview Show“ haben während des Live-Streams die Möglichkeit, per Youtube-Chat Fragen zu stellen, die direkt aufgegriffen und beantwortet werden können.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.