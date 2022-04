SPECIAL: Nubert Product Preview am 05. Mai 2022 - mit allen Neuheiten der letzten Zeit und neuen Innovationen

Nubert veranstaltet am 05. Mai 2022 ein Product Preview, das man dann unter folgendem Link finden wird: https://youtu.be/1ytT9-BwN5k.

Innerhalb der Online-Veranstaltung werden ausführlich alle neuen Produkte vorgestellt. Zu diesen haben wir auch teilweise bereits umfassende Informationen, zusätzlich aber kommt es auch zur Präsentation ganz neuer Konzepte. Wir lassen uns überraschen und stellen bereits die Komponenten vor, zu denen wir bereits jetzt etwas schreiben können.

Nubert nuLine 34/284 Jubilee

Nubert nuLine 34 Jubilee

Im Rahmen der "Inflationsausgleich 5.1 Prozent" Aktion gibt es die nuLine 34 Jubilee derzeit für einen Stückpreis von 475,74 EUR (anstatt 500 EUR/Stück, Stand 25. April 2022). Die Standbox nuLine 284 Jubilee kommt auf 1.427,21 EUR/Stück (anstatt 1.500 EUR/Stück, Stand 25. April 2022). Technisch sind die Jubiläums-Editionen mit den normalen nuLine 34/284 identisch, allerdings ist das Cortelstahl-Finish etwas absolut Besonderes: Um einen möglichst beeindruckenden optischen Effekt zu erzielen, werden die Holzgehäuse des Lautsprechers von einem deutschen Fachbetrieb in Franken entsprechend behandelt. Im Verlauf des Veredlungsprozesses werden die Außenseiten in filigraner Handarbeit metallisiert und im Anschluss einem mehrstufigen Verfahren unterzogen, das einen optischen Alterungsprozess des Holzgehäuses perfekt imitiert. Dabei werden die Stahlpartikel gezielt oxidiert. Zum Abschluss wird eine schützende Schicht Klarlack aufgetragen, um die Versiegelung der Veredelung durchzuführen.

Nubert nuLine 284 Jubilee

Das Resultat ist eine ebenso schöne wie individuelle und zugleich alltagstaugliche Oberfläche, die in unterschiedlichen Orange-, Rot- und Brauntönen changiert und bei Berührung ein sehr gutes haptisches Feedback in Form einer angenehm authentischen Textur abgibt. Weil der Oxidationsprozess für jeden Durchgang anders ausfällt, gleicht keine der nuLine Jubilee-Boxen der anderen. Somit stellt jeder Lautsprecher aus der limitierten Sonderserie ein richtiges Unikat dar. Ein spezielles, nummeriertes Typenschild weist die Box als Sondermodell aus. Die zwei nuLine Jubilee-Editionen werden ausschließlich im Jubiläumsjahr angeboten.

Nubert nuBoxx A-125 pro

Nubert nuBoxx A-125 pro, Preis pro Set 438 EUR: Die beiden sehr kompakten, per Kabel miteinander verbundenen vollaktiven Lautsprecher sind wahlweise in weißer oder schwarzer Version im Angebot, laut Website beginnt nun die Auslieferung. Mit 118 mm Tiefmitteltöner und 25 mm Hochtöner sind die im Unibody-Design gehaltenen Speaker ausgestattet- Bluetooth, Aux (Analog), optischer sowie koaxialer Digitalanschluss, und USB sind anschlussseitig vorhanden - hinzu kommt, als drahtloser Standard, Bluetooth 5.0 inklusive aptX-HD, aptX Low Latency und AAC. DSP-Modi für Filmton und Musik sind bequem per Fernbedienung anwählbar. Die Nennleistung geben die Schwaben mit 4 x 25 Watt an, die Musikleistung mit 4 x 40 Watt.

Nubert nuSub XW-800 Slim

Nubert nuSub XW-800 slim, Preis 585 EUR, lieferbar ab KW 22: Wer hätte es noch vor 5 Jahren gedacht, dass Nubert einen echten "Sofatiger" für den Bassbereich anbietet! Der ultraflache aktive Subwoofer lässt sich wireless ansteuern über X-Connect und erweist sich als besonders flexibel. Das 22 cm Chassis, in Langhub-Bauweise ausgeführt, ermöglicht trotz des kleinen Gehäuses einen satten Bass mit ordentlichem Punch. Der XW-800 slim setzt auf die gleiche leistungsfähige Verstärkerelektronik wie die nuSub 700 unhd nuSub 900 Modelle.

Unterseite

Die Leistungsdaten haben uns bereits jetzt beeindruckt: 180 Watt Nennleistung, 250 Watt Musikleistung, eben typisch Nubert - das gilt auch für die Softclipping-Funktion, und die App-Steuerung mittels Nubert X-Remote Bluetooth-App. In diese integriert ist auch die X-Room Calibration. In weißem oder schwarzem Schleiflack ist der nuSub XW-800 Slim zu haben. Er kann vertikal oder horizontal aufgestellt und auch an der Wand befestigt werden.

Nubert nuPro XS-8500 RC

Nubert nuPro XS-8500 RC, Preis 1.969 EUR, lieferbar ab Herbst 2022: Das XXL-Soundbar-/Soundbase-Flaggschiff möchte Maßstäbe setzen - mit umfassender Ausstattung und hervorragendem Klang. Kernmerkmale sind die Decodierung von Dolby Atmos und DTS:X, die geniale X-Room Calibration und der Voice+ Modus für beste Stimmverständlichkeit. Mit mehr als 800 Watt Peak-Leistung, satten 120 cm Breite, integrierten Tieftönern mit 30 Hz unterer Grenzfrequenz und 32,5 kg Gewicht kann man hier einiges erwarten. Neu ist auch "X-Connect Surround". Bis zu 8 Lautsprecher lassen sich mit der XS-8500 RC drahtlos mittels Nuberts neuem Funkstandard verbinden. Bis zu 3.1 verarbeitet die nuPro XS-8500 RC von einem Dolby Digital- oder DTS-Signal. Zusätzlich kann man wireless bei Verwendung der Dolby Atmos/DTS:X Decoder noch bis zu acht weitere Lautsprecher kabellos ansteuern. Mit bestehenden nuPro X-Lautsprechern verbindet man 2 weitere Lautsprecher drahtlos, so kann man bereits eine klassische 5.1 Lösung auf einfachem Weg realisieren.

Nubert nuGo! One

Nubert nuGo! One, noch kein Preis bekannt, kommt im Verlauf des Jahres 2022: Viele werden äußerst gespannt sein auf Neuigkeiten zu Nuberts erstem Bluetooth-Lautsprecher, der akustisch genau das repräsentieren soll, für das Nubert auch sonst steht: Einen ehrlichen, direkten und klaren Klang. Schon in der Vorankündigung geht Nubert darauf ein, dass die Akku-Performance hervorragend sein wird.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Nubert

Datum: 29. April 2022

