Nubert nuVero nova erhält iF DESIGN AWARD 2026

Bildquelle: Nubert

Die Lautsprecher der Nubert nuVero nova Serie wurden mit dem iF DESIGN AWARD 2026 ausgezeichnet. Zentrales Designelement ist die Schallwand, das gewölbte „Klangsegel“. Die Front sieht aber nicht nur gut aus, sondern unterstützt auch eine kontrollierte Abstrahlung und minimiert Kantendispersionen. Hochglänzende Oberflächen, reduzierte Linienführung und eine klar strukturierte Chassisanordnung unterstreichen den ebenso funktionalen wie eleganten Ansatz.

Viele Infos dazu gibt es auch bei unserem Test der Nubert nuVero nova 12:

Die nuVero nova-Serie umfasst mehrere Modelle für Stereo- und Heimkinoanwendungen und ist über den Nubert Online-Shop sowie die Nubert-Stores erhältlich.

