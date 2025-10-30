News

Nubert nuVero nova 18: Flaggschiff ab sofort erhältlich

Bildquelle: Nubert

Die neue nuVero nova 18 krönt Nuberts High-End-Serie und ist ab sofort im Online-Shop sowie in den Nubert Stores verfügbar:

Das 188cm hohe 4-Wege-Topmodell vereint technische Präzision, musikalische Ausdruckskraft und außergewöhnliche Raumabbildung. Die Kombination aus dreifacher D’Appolito-Anordnung, UltraDirectivity-Technologie und NonResonantTechnology (NRT) soll für eine klare, natürliche und räumlich präzise Wiedergabe sorgen. Hochwertige Carbon-Tieftöner mit massiven 50-mm-Schwingspulen liefern zudem zugleich einen tiefreichenden, kontrollierten Bass und beeindruckende Autorität, so Nubert.

Auch das Design folgt konsequent dem Prinzip Form follows function: Die gewölbte Front vermeidet Kantendispersionen, während das Hochglanz-Finish in Schwarz oder Weiß die elegante Linie des Flaggschiffs unterstreicht.

Preis pro Stück: 5.950 Euro

Anzeige

Weitere Infos hier:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.