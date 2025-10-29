News
"Ivanhoe - Der schwarze Ritter" erscheint auf Blu-ray Disc
30.10.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Ivanhoe - Der schwarze Ritter" im Januar auf Blu-ray Disc. Der Ritterfilm-Klassiker von Richard Thorpe aus dem Jahr 1952 mit Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Joan Fontaine und George Sanders erscheint am 29.01.2026 als Blu-ray Disc-Digipak mit DTS HD MA 2.0-Ton in Deutsch und Englisch. Als Bonus-Material sind der Tom & Jerry Cartoon "Der liebe Tom verliert den Kopf", Trailer, eine Bildergalerie und ein 180-seitiges Booklet geplant.
