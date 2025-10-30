News
"Wrong Turn" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
31.10.2025 (Karsten Serck)
Nameless veröffentlicht "Wrong Turn" im November auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller aus dem Jahr 2003 erscheint am 07.11.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray ist mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch und Englisch ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und Interviews geplant.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.