Nubert nuPyramide 717 Exclusiv in über 200 Farben erhältlich

Bildquelle: Nubert

Die außergewöhnliche Schallskulptur nuPyramide 717 Exclusiv ist ab sofort in über 200 Farbvarianten erhältlich. Die neue Ausführung wird von Nubert auf Bestellung gefertigt, dabei können die Kantenprofile des Rundumstrahlers nach Wahl in einem von 213 Tönen des Farbsystems RAL Classic lackiert werden. Zusätzlich zu der bei Innenausstattern und Möbelherstellern beliebten Farbpalette bietet Nubert vier Metallic-Lacke der aktuellen nuVero-Baureihe an: Diamantschwarz, Kristallweiß, Rubinrot und Goldbraun. Die Stoffabdeckungen sowie die mit hochwertigem Kunstleder bezogenen Schallwände sind in allen Ausführungen schwarz gehalten.

Jede nuPyramide 717 Exclusiv ist ein Unikat und wird in Deutschland, größtenteils in aufwändiger Handarbeit, gefertigt. Abschließend wird manuell die glänzende oder seidenmatte Finish-Lackierung aufgetragen. Die akustische Endabstimmung eines jeden Exemplars wird dabei von Ingenieur Thomas Bien persönlich vorgenommen. Vom Auftrag bis zur Auslieferung vergehen rund 30 bis 40 Werktage.

Die nuPyramide 717 Exclusiv ist ab sofort im Nubert Direktvertrieb zum Stückpreis von 5.751 Euro erhältlich. Die technisch identische reguläre Variante kostet 5.458 Euro (mit 16 % Mehrwertsteuer bis 31.12.2020). Zur Einführung gibt es auch ein besonders extravagantes Paar mit orange-schwarzer Farbgebung als "Biker Edition". Die nuPyramide 717 Exclusiv bei Nubert!

