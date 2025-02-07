"Nosferatu - Der Untote - Extended Cut" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Universal veröffentlicht "Nosferatu - Der Untote" im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Robert Eggers Neuverfilmung des Horror-Klassikers von Friedrich Wilhelm Murnau mit Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson und Willem Dafoe erscheint am 03.04.2025 inklusive dem rund vier Minuten längeren "Extended Cut" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.
- Nosferatu - Der Untote - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Nosferatu - Der Untote [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Nosferatu - Der Untote [Blu-ray] bei Amazon.de
- Nosferatu - Der Untote - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Nosferatu - Der Untote [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Nosferatu - Der Untote [Blu-ray] bei jpc.de
Nosferatu - Der Untote [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]
Bild: 1,66:1
Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch), Dolby Digital Plus 7.1 (Spanisch, Französisch, Italienisch)
Untertitel: Deutsch, Englisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch
Bonusmaterial
- Enthält Extended Cut (ca. 136 Min.) und Kinofassung (ca. 132. Min.)
- Unveröffentlichte Szenen
- "Nosferatu": Ein modernes Meisterwerk
- Filmkommentar mit Autor/Regisseur Robert Eggers
bereits erhältlich:
- Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens [Blu-ray] bei Amazon.de
- Nosferatu - Phantom der Nacht [Blu-ray] bei Amazon.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.