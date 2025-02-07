News

"Nosferatu - Der Untote - Extended Cut" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

07.02.2025 (Karsten Serck)

Universal veröffentlicht "Nosferatu - Der Untote" im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Robert Eggers Neuverfilmung des Horror-Klassikers von Friedrich Wilhelm Murnau mit Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson und Willem Dafoe erscheint am 03.04.2025 inklusive dem rund vier Minuten längeren "Extended Cut" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.

Nosferatu - Der Untote [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]

Bild: 1,66:1

Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch), Dolby Digital Plus 7.1 (Spanisch, Französisch, Italienisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch

Bonusmaterial

- Enthält Extended Cut (ca. 136 Min.) und Kinofassung (ca. 132. Min.)
- Unveröffentlichte Szenen
- "Nosferatu": Ein modernes Meisterwerk
- Filmkommentar mit Autor/Regisseur Robert Eggers

