Oscar-Kandidat "Der Brutalist" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Der Brutalist" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das für mehrere Oscars nominierte Drama von Brady Corbet mit Adrien Brody, Felicity Jones und Guy Pearce läuft seit dem 30.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint im April fürs Heimkino.

