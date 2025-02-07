News

"Elton John & Brandi Carlile: Who Believes In Angels?" erscheint auf CD & Vinyl LP

Elton John veröffentlicht zusammen mit Brandi Carlile am 04.04.2025 sein neues Album "Who Believes In Angels?". Die zehn Songs werden auf CD und LP mit "Tri Color"-Optik veröffentlicht. Außerdem erscheint ein "Limited Edition" CD/DVD-Set mit einem Bonus-Track, Aufnahmen hinter den Kulissen und verschiedenen Fan-Beigaben. Die CD gibt es auch exklusiv bei Amazon mit alternativem Cover und die Schallplatte als "Green Vinyl"-Edition bei jpc.de.

Tracklist

The Rose Of Laura Nyro Little Richard’s Bible Swing For The Fences Never Too Late You Without Me Who Believes In Angels? The River Man A Little Light Someone To Belong To When This Old World Is Done With Me

