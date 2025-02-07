News
"Elton John & Brandi Carlile: Who Believes In Angels?" erscheint auf CD & Vinyl LP
07.02.2025 (Karsten Serck)
Elton John veröffentlicht zusammen mit Brandi Carlile am 04.04.2025 sein neues Album "Who Believes In Angels?". Die zehn Songs werden auf CD und LP mit "Tri Color"-Optik veröffentlicht. Außerdem erscheint ein "Limited Edition" CD/DVD-Set mit einem Bonus-Track, Aufnahmen hinter den Kulissen und verschiedenen Fan-Beigaben. Die CD gibt es auch exklusiv bei Amazon mit alternativem Cover und die Schallplatte als "Green Vinyl"-Edition bei jpc.de.
Tracklist
- The Rose Of Laura Nyro
- Little Richard’s Bible
- Swing For The Fences
- Never Too Late
- You Without Me
- Who Believes In Angels?
- The River Man
- A Little Light
- Someone To Belong To
- When This Old World Is Done With Me
