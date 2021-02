News

"New Order - Education Entertainment Recreation" im Mai auf Blu-ray Disc, CD & LP

New Order veröffentlichen im Mai "Education Entertainment Recreation" auf Blu-ray Disc. Die 140 Minuten umfassende Live-Aufnahme des New Order-Konzerts im Londoner Alexandra Palace vom 09.11.2018 erscheint am 07.05.2021 inklusive zwei CDs auf Blu-ray Disc.

Parallel dazu erscheint "Education Entertainment Recreation" auch als Doppel-CD sowie 3-LP-Set.

Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit einem DTS HD MA-Mix ausgestattet sein und enthält als Bonus-Track "Tutti Frutti" vom letzten New Order-Album "Music Complete".

Tracklisting:

1. Das Rheingold: Vorspiel

2. Singularity

3. Regret

4. Love Vigilantes

5. Ultraviolence

6. Disorder

7. Crystal

8. Academic

9. Your Silent Face

10. Tutti Frutti (nur Blu-ray Disc)

11. Subculture

12. BLT

13. Vanishing Point

14. Waiting for the Sirens Call

15. Plastic

16. The Perfect Kiss

17. True Faith

18. Blue Monday

19. Temptation

20. Atmosphere

21. Decades

22. Love Will Tear Us Apart