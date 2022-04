News

Neues Nubert High-End-Kabel nuCable massimo - Made in Germany

Bildquelle: Nubert

Nubert stellt in Zusammenarbeit mit inakustik ein neues High End Kabel - Made in Germany - vor. Das Nubert nuCable massimo ist in drei Längen konfektioniert und mit Rhodium-Bananensteckern versehen.

Das Lautsprecherkabel setzt auf versilberte Litzen aus sauerstrofffreiem Kupfer mit einem großen Gesamtquerschnitt von 6 mm2. Das Kabel rundet also das Zubehörsortiment in diesem Bereich nach oben hin ab und platziert sich noch oberhalb des nuCable Exklusiv. Insbesondere bei Querschnitt und Material kann das nuCable massimo noch weiter punkten. Erhältlich ist es in Längen von 3, 5 und 7,5 m. Die Rhodium-Stecker sind um 45° gewinkelt, so wirken geringere Zugkräfte hinter dem Bananenstecker und der Platzbedarf wird minimiert.

Um Kunststoffe zu reduzieren, kommt das nuCable massimo in einer Kartonage und wird CO2-neutral versendet. Darüber hinaus kann der verschraubte Stecker getauscht werden. Nubert gewährt auf das Kabel 5 Jahre Garantie.

Keyfacts laut Nubert:

Mehr Querschnitt: 6 mm2 für geringsten Widerstand.

Mehr Auflösung: feinste 0,02mm2 Litzen wirken dem Skin-Effekt entgegen

Mehr Abstand: der Plus-Pol und die Masse sind bestmöglich voneinander isoliert

Mehr Nachhaltigkeit: hochwertige Kartonage und CO_2 neutraler Versand

Mehr Vertrauen: 5 Jahre Garantie für eine Anschaffung fürs Leben

Mehr Flexibilität: 3 Kabellängen und elegante 45° Winkel

Mehr Kontakt: Rhodium ist abriebfest und langlebig. Das ideale Material für den Stecker

Mehr Stereo: Wir liefern direkt ein Stereopaar des Kabels

Weniger Widerstand: sauerstofffreies Kupfer mit einzeln versilberten Litzen

Weniger Aufwand: mit Bananensteckern fertig konfektioniert.

Direktlink zum nuCable massimo bei Nubert!

