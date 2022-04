News

Amazon Prime Video zeigt Trailer zur Science Fiction-Serie "Night Sky"

Amazon Prime Video zeigt ab dem 20.05.2022 die erste Staffel von "Night Sky" mit Sissy Spacek und J.K. Simmons. Für die neue Science Fiction-Serie wurde jetzt ein Trailer veröffentlicht:

Amazon Prime Video

Offizielle Synopsis:

Irene und Franklin York haben ein Geheimnis: eine Kammer, die in ihrem Garten vergraben liegt und zu einem verlassenen Planeten führt. Als ein rätselhafter junger Mann auftaucht, wird das ruhige Dasein der Yorks auf den Kopf gestellt und die mysteriöse Kammer, die sie so gut zu kennen glaubten, erweist sich als so viel mehr, als sie für möglich gehalten hätten

