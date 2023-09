News

Neues Firmware-Update für JVC-Projektoren mit Frame Adapt HDR 2.0

Bildquelle: JVC

JVC kündigt für den November ein neues Firmware-Update für alle aktuellen D-ILA-Projektoren an. Highlight der Aktualisierung ist die Integration der zweiten Generation der Frame Adapt HDR-Technologie. Die Weiterentwicklung soll eine deutliche Verbesserung der HDR-Darstellung, ein optimales Tonemapping, räumlichere Bilddarstellung und höhere Projektionsqualität bieten, so der Hersteller. Der überarbeitete Tonemapping-Algorithmus soll HDR-Bilder ermöglichen, die insbesondere in helleren Bereichen mit einer höheren Auflösung und weniger Farbverlusten sowie intensiveren Dreidimensionalität aufwarten. Bei den Modellen DLA-NZ9, DLA-NZ8 und DLA-NZ7 wurden zudem die Einstellmöglichkeiten der Lichtquelle von drei auf 100 Stufen erweitert, um die Helligkeit wesentlich feiner für die jeweilige Anwendung optimieren zu können. Das Update ermöglicht zudem, die Einstellungen des Projektors auf einem USB-Stick zu sichern.

Das neue Firmware-Update lässt sich auf den D-ILA Projektoren DLA-NZ9, DLA-NZ8, DLA-NZ7, DLA-NP5, DLA-RS4100, DLA-RS3100, DLA-RS2100 und DLA-RS1100 installieren und steht voraussichtlich ab Mitte November 2023 auf der Support-Seite der JVC Website zum Download bereit.

