Erster "Monarch: Legacy of Monsters"-Trailer zur Godzilla-Serie bei Apple TV+ online

Apple TV+ hat den ersten Trailer für "Monarch: Legacy of Monsters" veröffentlicht:

"Monarch: Legacy of Monsters" soll am 17.11.2023 bei Apple TV+ starten.

Offizielle Synopsis:

Nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titans, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass es Monster gibt, folgt „Monarch: Legacy of Monsters“ den Spuren zweier Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zur Geheimorganisation Monarch aufzudecken.

Hinweise führen sie in die Welt der Monster und zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird.

Basierend auf dem Monsterversum von #Legendary und mit Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett und Elisa Lasowski in den Hauptrollen, enthüllt diese dramatische Saga – die sich über drei Generationen erstreckt – verborgene Geheimnisse und wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachhallen können.

