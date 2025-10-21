"Police Story 1-3" auf Ultra HD Blu-ray (Update)
Nameless Media veröffentlicht "Police Story 1-3" auf Ultra HD Blu-ray. Die Hong Kong Action-Serie mit Jackie Chan wird ab dem 30.11.2024 als Ultra HD Blu-ray im Mediabook erhältlich sein. Neben den drei Einzelveröffentlichungen erscheint auch ein "Bigbook"-Boxset mit allen Filmen auf Ultra HD Blu-ray. Für die Filme stehen jeweils mehrere Cover-Varianten zur Auswahl.
Update: Am 25.04.2025 erscheinen die einzelnen "Police Story"-Filme noch einmal als "Legacy Collection" mit Standard-Verpackung auf Ultra HD Blu-ray.
Update 2: Am 12.12.2025 erscheint die "Police Story 1-3 Collection" noch einmal als günstigeres Set auf Ultra HD Blu-ray, das jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist:
- Police Story 1-3 Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Police Story 1-3 Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Police Story [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Police Story 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Police Story 3 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
