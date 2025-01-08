News

Neuer MagentaTV Stick mit 4K & Dolby Vision von der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom veröffentlicht die zweite Generation des MagentaTV Stick. Der 74 Gramm schwere Streaming-Dongle kann an jedem Fernseher mit HDMI-Eingang angeschlossen werden und mit einem WLAN verbinden. Der MagentaTV Stick mit Quad-Core Prozessor und 2 GB RAM unterstützt 4K-Streaming mit HDR inklusive Dolby Vision und Dolby Atmos. Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-C-Schnittstelle. Der MagentaTV Stick wird mit Android TV 12 ausgeliefert und lässt sich auch auf neuere Versionen aktualisieren.

Wie bereits die zweite Generation der MagentaTV One ist auch der neue MagentaTV Stick ausschließlich mit neuen MagentaTV Tarifen der Telekom kompatibel und ermöglicht den Zugriff auf über 160 TV-Sender in HD, Timeshift, Restart, Cloud Speicher für TV-Aufnahmen, MagentaTV+ mit Serien, Filmen, Shows und Dokumentationen auf Abruf.

Darüber sind zahlreiche Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video und RTL+ sowie Mediatheken nutzbar. Zur Installation von Apps aus dem Google Play Store stehen 16 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Die neue Bluetooth-Fernbedienung verfügt über spezielle Tasten für die Nutzung von MagentaTV sowie für Streaming-Dienste. Eine individuell belegbare Sterntaste ermöglicht schnellen Zugriff auf bis zu sechs Favoriten-Apps. Mit der TV-Taste kann direkt ins laufende TV-Programm geschaltet werden. Der Magenta Sprachassistent ermöglicht die Suche nach Inhalten und die Steuerung der wichtigsten Funktionen von MagentaTV per Spracheingabe, ohne manuelles Tippen. Im Gegensatz zur MagentaTV One (2. Generation) hat die Fernbedienung des neuen MagentaTV Sticks keine beleuchteten Tasten.

Der neue MagentaTV Stick ist ab dem 16. Januar für einmalig 69 Euro oder 3 Euro monatliche Miete erhältlich.

