Cashback für Panasonic-Fernseher nur noch für kurze Zeit

Bildquelle: Panasonic

Unter dem Motto "Next Level Home Cinema" präsentiert Panasonic noch bis Ende der Woche eine große Cashback-Aktion mit ausgewählten TV-Geräten. Bis zum 12. Januar 2025 erhält man beim Kauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis zu 800 Euro (800 CHF) Cashback.

Die teilnehmenden Modelle umfassen die OLED-Flaggschiffe Z95A und Z93A, die Modelle der OLED-Serie Z90A sowie die neuen 4K Ultra HD-Fernseher W95A mit Mini-LED-Panel-Technologie.

Alle Informationen, Teilnahmebedingungen sowie die vollständigen Listen der Aktions TV-Modelle sowie der teilnehmenden Händler findet man hier:

