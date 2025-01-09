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"Iron Monkey 2" mit Donnie Yen erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

WeWantYou Films veröffentlicht "Iron Monkey 2" auf Blu-ray Disc. Der Martial Arts Action-Film mit Donnie Yen aus dem Jahr 1996 erscheint am 28.03.2025 mit deutschem, englischem und kantonesischem Dolby Digital 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit zwei verschiedenen Cover-Varianten angeboten.

Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:

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