Neue "Star Wars"-Doku über den "Skywalker Sound" von Apple

Apple hat zum "Star Wars Day" unter dem Motto "May the 4th be with you" eine Dokumentation über das Sound-Design der "Star Wars"-Filme veröffentlicht.

Die Dokumentation "Behind the Mac: Skywalker Sound" ist 16:40 Minuten lang und zeigt wie einige der bekanntesten Sound-Effekte der Star Wars-Filme entstanden sind.

Für Apple ist die Arbeit der Sound-Techniker gleichzeitig eine gute Werbung, da in der Produktion auf der Skywalker Ranch sehr viele Apple Mac-Rechner und Software wie Pro Tools zum Einsatz kommen.

