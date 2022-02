News

Neue "Daniel Craig 5-Movie-Collection" mit "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" auf 4K Ultra HD Blu-ray jetzt auch bei Amazon vorbestellbar

Der neueste James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) erscheint noch einmal in einer neuen "Daniel Craig 5-Movie-Collection" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc, die jetzt auch bei Amazon.de vorbestellbar ist.

Das Set enthält alle James Bond-Filme mit Daniel Craig und soll voraussichtlich ab dem 07.04.2022 im Handel erhältlich sein. Die bisherige "Daniel Craig Collection" ohne "Keine Zeit zu sterben" dürfte in den nächsten Monaten nur noch abverkauft werden, könnte dabei aber auch noch zum Schnäppchen werden.

