News

Neue Bluetooth-Lautsprecher von JBL

Auf dem Harman eXplore Event, das den diesjährigen IFA-Auftritt des Herstellers ersetzt, hat JBL neue Bluetooth-Lautsprecher präsentiert. Prominentester Vertreter ist sicher der neue JBL Flip 6, der mit neuem Logo-Design und überarbeiteter Audiotechnik in insgesamt neun Farben erhältlich ist.

Im Flip 6 stecken jetzt ein separater Hochtöner, ein Racetrack-Tieftöner sowie zwei Passivradiatoren für einen kraftvollen, ausgewogenen Sound. Reicht die Performance nicht aus, können per JBL PartyBoost mehrere Bluetooth-Lautsprecher miteinander gekoppelt werden. Insgesamt 12 Stunden Musikwiedergabe sollen möglich sein.

Der IP67-zertifizierte JBL Flip 6 ist in Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green oder Squad. zur UVP von 139 Euro bzw. 199 CHF ab November 2021 erhältlich.

Bildquelle: Harman

Wenn es etwas größer sein darf, kann man sich die neue JBL PartyBox 710 anschauen. Mit zwei 8-Zoll Tiefmitteltönern und einer Ausgangsleistung von insgesamt 800 Watt soll Party-Stimmung in jeder Situation realisiert werden. Die visuelle Untermalung übernimmt eine LED-Lichtshow mit 8-fach-RGB-Animation, farbige Stroboskop- und Projektionslichter sowie weitere Beleuchtungsoptionen. Per PartyBox-App kann die Lightshow sogar individualisiert, der Lautsprecher gesteuert sowie DJ-Soundeffekte hinzugefügt werden. Griff und Räder für den Transport sind ebenfalls integriert. Neben Bluetooth steht auch ein USB-Eingang für die Musikwiedergabe zur Verfügung.

Die JBL PartyBox 710 ist ab Oktober 2021 zur UVP von 749 Euro bzw. 869 CHF erhältlich.

Bereits seit Juli erhältlich ist der Nachfolger der JBL PartyBox 100 (hier im Test!). Sie ist deutlich kompakter und mobiler, aber weniger leistungsstark. 160 Watt Ausgangsleistung stecken in der PartyBox 110 und die Lichtshow ist mit weniger Features versehen. 12 Stunden Akkulaufzeit stecken aber auch in diesem Bluetooth-Lautsprecher und es können ebenfalls Gitarren und Mikrofone angeschlossen werden. Die PartyBox 110 ist IPX4-zertifiziert und kann, wie die PartyBox 710, per True Wireless Stereo mit einer zweiten Komponente gekoppelt werden. PartyBox App-Support ist ebenfalls gegeben.

Die JBL PartyBox 110 ist zur UVP von 359 Euro bzw. 429 CHF erhältlich.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.