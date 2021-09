News

"James Bond 007: Goldfinger" erscheint als Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Voraussichtlich im Dezember erscheint der erste James Bond-Klassiker auf Ultra HD Blu-ray. Nachdem bereits die Daniel Craig-Filme auf Ultra HD Blu-ray erhältlich sind, soll laut jpc.de am 02.12.2021 auch "Goldfinger" mit Sean Connery aus dem Jahr 1964 in einer Steelbook-Edition auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Weitere Bond-Filme wurden bislang noch nicht auf Ultra HD Blu-ray angekündigt.

Der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) soll am 30.09.2021 in den deutschen Kinos starten.

