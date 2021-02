News

Netflix produziert "Terminator" Animé-Serie

Netflix hat in Japan eine animierte "Terminator"-Serie in Auftrag gegeben. Diese soll von dem u.a. für "Ghost in the Shell" bekannten Animé-Studio Production I.G produziert werden:

The most terrifying killing machine in sci-fi history is back, just like it promised. Project Power’s Mattson Tomlin and legendary anime studio Production I.G are teaming up for an animated series set in the Terminator universe.

Als "Showrunner" für die Serie soll Mattson Tomlin verantwortlich sein, der für Netflix bereits das Drehbuch zum Superhelden-Film "Project Power" schrieb und auch an "The Batman" beteiligt war.

Worum es genau bei der neuen "Terminator"-Serie geht und wann diese bei Netflix starten soll, ist noch offen.