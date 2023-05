News

Netflix nennt Preise für "Zusatzmitglieder" gegen Account-Sharing in Deutschland

Netflix setzt jetzt auch in Deutschland Maßnahmen gegen das "Account-Sharing" um. Bestehende Abonnenten können Personen außerhalb ihres Haushalts für einen Aufpreis als "Zusatzmitglieder" hinzuzufügen. So sollen bis zu zwei Personen, die nicht mit dem Hauptnutzer zusammenleben, einen Unter-Account anlegen können:

Ein Zusatzmitglied verfügt über ein eigenes Profil, Konto und Passwort, wobei die Mitgliedschaft von der Person bezahlt wird, die das Zusatzmitglied zur gemeinsamen Nutzung eingeladen hat.

Voraussetzung dafür ist ein Standard-Abo oder ein Premium-Abo für den Haupt-Account. Die monatlichen Kosten für das Zusatzmitglied sollen 4,99 EUR betragen. Im Standard-Abo ist ein Zusatzmitglied möglich, im Premium-Abo maximal zwei. Das Zusatzmitglied kann Netflix in der gleichen Qualität wie der Account-Inhaber nutzen, kann aber nur jeweils ein Gerät dafür zeitgleich verwenden. Zusatzmitglieder müssen ihr Konto in demselben Land aktivieren, in dem auch der Kontoinhaber sein Konto erstellt hat.

Netflix hatte bereits im Frühjahr verschiedene technische Maßnahmen angekündigt, die zukünftig die Nutzung eines Abos auf einen Haupt-Standort beschränkt sollen.

