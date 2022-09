News

Netflix: Erster "Im Westen nichts Neues"-Trailer online

Netflix den ersten Teaser-Trailer für "Im Westen nichts Neues" (All Quiet On The Western Front) veröffentlicht:

Die Neuverfilmung des Erich Maria Remarque-Klassikers von Edward Berger wird ab dem 29.09.2022 in ausgewählten Kinos und ab dem 28.10.2022 bei Netflix gezeigt.

Am 04.11.2022 erscheint außerdem von Capelight die erste Kriegsfilm-Adaption aus dem Jahr 1930 in einer neuen "Ultimate Edition" auf Blu-ray Disc.

