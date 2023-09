News

Microsoft will Ultra HD Blu-ray-Laufwerk bei der Xbox Series X streichen

Microsoft arbeitet an einer überarbeiteten Version der Xbox Series X. Im Rahmen von laufenden Gerichtsverhandlungen wurden jetzt durch ein US-Gericht versehentlich Details zum "Xbox Series X Refresh" öffentlicht. Laut den Dokumenten von Microsoft soll die neue Xbox Series X rund 15% weniger Strom im Betrieb und 20% weniger im Standby-Modus verbrauchen. WLAN und Bluetooth erhalten ein Upgrade auf neuere Standards und der interne Speicher wird auf 2 TB erhöht.

Für die Konsole und den Controller plant Microsoft ein neues Design. Das Ultra HD Blu-ray-Laufwerk soll bei der Konsole in Zylinder-Form komplett wegzufallen und wird in dem Dokument überhaupt nicht erwähnt. Stattdessen teasert Microsoft die Konsole als "adorably all digital" an und zitiert eine "Nutzerin", die das Disk-Laufwerk nicht vermisse, weil sie die im Download erworbenen Spiele jetzt auch auf mehreren Geräten nutzen könne.

Laut dem Zeitplan könnte Microsoft die neue Xbox Series X im November 2024 auf den Markt bringen. Der Preis für die unter dem Namen "Brooklin" angeteasterte neue Xbox Series X soll unverändert bleiben. Bereits zwei Monate vorher soll eine neue Xbox Series S (Ellewood) erscheinen, die bereits jetzt ohne Disk-Laufwerk angeboten wird.

